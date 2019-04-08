Экс‐губернатор Хабаровского края возместил предполагаемый ущерб от мошенничества

Короткая ссылка
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 млн рублей.
Экс‐губернатор Хабаровского края возместил предполагаемый ущерб от мошенничества
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Павла Зайцева. Отмечается, что юрист попросил приобщить к материалам дела соответствующие документы.

Несмотря на данный шаг, суд принял решение оставить Ишаева под домашним арестом.

Представитель следствия отметил, что расследование находится на начальном этапе и ущерб может оказаться больше.

28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест до конца мая. Отмечается, что бывший губернатор не признаёт свою вину

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить