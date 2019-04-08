Экс‐губернатор Хабаровского края возместил предполагаемый ущерб от мошенничества

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Павла Зайцева. Отмечается, что юрист попросил приобщить к материалам дела соответствующие документы.

Несмотря на данный шаг, суд принял решение оставить Ишаева под домашним арестом.

Представитель следствия отметил, что расследование находится на начальном этапе и ущерб может оказаться больше.

28 марта Басманный суд Москвы принял решение отправить Ишаева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест до конца мая. Отмечается, что бывший губернатор не признаёт свою вину.

Подробнее о ситуации — в материале RT.