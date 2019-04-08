В Межпарламентской ассамблее православия предложили принять стратегию христианской культурной деятельности

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На заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) на Кипре обсудили и предложили к принятию «Стратегию христианской культурной деятельности за пределами христианского мира».
В Межпарламентской ассамблее православия предложили принять стратегию христианской культурной деятельности
  • © РИА Новости

Данная стратегия была разработана первым заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым, чтобы установить критерии для осуществления совместных действий по координации и проведению исследований в области образования, науки и культуры. Об этом депутат рассказал RT.

По словам Сухарева, в настоящее время как никогда очевидно, что религия становится ведущим фактором в политике, демографии, социально-экономическом развитии и культурном прогрессе человечества. Более того, разлом человечества по всем упомянутым сферам проходит по религиозной линии.

«Характерно, что в 2000 году Организацией исламского сотрудничества был принят документ, определяющий цели и задачи для мусульманского общества. Я считаю, что нам, парламентариям — членам МАП, необходимо рассмотреть принятие аналогичного системного документа. В этой связи нами был подготовлен соответствующий адаптированный проект «Стратегии христианской культурной деятельности за пределами христианского мира», который будет предложен к принятию на предстоящей Генеральной ассамблее МАП в конце июня в Тбилиси», — пояснил депутат Иван Сухарев.

В МАП участвуют официальные парламентские делегации 25 стран мира: Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Грузии, Греции, Эстонии, Хорватии, Казахстана, Кипра, Белоруссии, Молдавии, Украины, Польши, Румынии, России, Сербии, Черногории, Иордании, Латвии, Ливана, Сирии, Палестины и время от времени — из Литвы и Финляндии.

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