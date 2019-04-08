В МИД России заявили о готовности к диалогу по Севморпути

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике российского МИД Николай Корчунов заявил, что Россия открыта для диалога с другими странами по Северному морскому пути (СМП).

Он отметил, что Россия ведёт открытую последовательную и ориентированную на международное взаимодействие политику в Арктике.

«Примером этому является участие стран Европы и Азии в проектах «Арктик-СПГ», а также в области морской логистики», — цитирует РИА Новости Корчунова.

Он заявил, что Россия открыта для диалога по развитию СМП со всеми международными партнёрами, в том числе с Китаем, рассматривая его в качестве важного партнёра.

«Главным критерием является добавочная стоимость, которая привносится международным партнёром, его нацеленность на долгосрочное сотрудничество», — сообщил Корчунов.

Он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача довести грузопоток по СМП к 2024 году до 80 млн тонн в год.

«Для выполнения поставленной задачи реализуется комплекс соответствующих мер. Динамика, которую мы наблюдаем последние два года, свидетельствует о том, что задача может быть не только выполнена, но и перевыполнена, и её реализация, по сути, означала бы трансформацию СМП в новое качество эффективной транспортной артерии общемирового значения», — добавил посол.

Ранее Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» к осени обеспечить заключение соглашений с грузоотправителями, определяющих объёмы и стоимость перевозок грузов по СМП.