В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
По её словам, полицейский ехал на автомобиле и увидел, что другая машина, двигавшаяся в попутном направлении, выехала на обочину, врезалась в столб и загорелась.
Сотрудник полиции сообщил в экстренные службы о происшествии и направился к горящему автомобилю.
«Внутри он увидел пассажира, который просил о помощи. Разбив лобовое стекло, сотрудник полиции проник в салон и помог выбраться раненому», — цитирует Волк РИА Новости.
После этого пострадавший был госпитализирован.
Отмечается, что руководство регионального МВД решило поощрить лейтенанта полиции Вячеслава Размашкина за проявленные смелость и мужество.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей.