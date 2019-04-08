В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

Сотрудник полиции в Хабаровске вытащил из горящего автомобиля мужчину, звавшего на помощь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, полицейский ехал на автомобиле и увидел, что другая машина, двигавшаяся в попутном направлении, выехала на обочину, врезалась в столб и загорелась.

Сотрудник полиции сообщил в экстренные службы о происшествии и направился к горящему автомобилю.

«Внутри он увидел пассажира, который просил о помощи. Разбив лобовое стекло, сотрудник полиции проник в салон и помог выбраться раненому», — цитирует Волк РИА Новости.

После этого пострадавший был госпитализирован.

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