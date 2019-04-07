Матвиенко рассказала о работе с Путиным

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным.
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
  • © РИА Новости

Как она пояснила в фильме, который вышел к её юбилею на канале «Россия 1», с главой государства работать сложно, но интересно.

«Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, Путин приглашает в свою команду только тех людей, которым он доверяет.

Ранее Путин подписал указ о награждении Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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