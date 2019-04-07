Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Якутский городской суд принял решение об отстранении от должности заместителя министра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой на время расследования дела о превышении полномочий, возбужденного против неё.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Да, отстранена от должности, такое решение принято», — заявили в суде.

Отмечается, что 4 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Вербицкую подозревают в том, что в ходе подготовки конкурса по закупке партии ланч-боксов для местной больницы она, по версии следствия, с помощью служебного положения добилась внесения изменений в документацию, выгодных для одного из участников конкурса.

Ранее в Якутии осудили организаторов нелегальной миграции из Узбекистана.