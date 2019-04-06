Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года

Проект «Активный гражданин» опубликовал рейтинг столичных нововведений 2019 года. Отмечается, что жители Москвы оценили изменения в области здравоохранения, экологии, транспорта и культуры.

Как передаёт «Вечерняя Москва», на первом месте — сообщение об открытии операционного отделения для младенцев в Детской городской клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского.

Вторую позицию заняла новость о круглосуточной работе санитарных вертолётов Московского авиационного центра, которые эвакуируют пострадавших.

Третью — информация об открытии заказника «Братеевская пойма», где обитают около 63 видов животных из Красной книги.

В рейтинг также вошли решения о бесплатном посещении жителями города столичных музеев и запуске инновационного поезда «Иволга» от Белорусского вокзала до Одинцова.

Ранее сообщалось, что московские музеи будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца.

Также телеканал «Москва 24» передавал, что в 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры.