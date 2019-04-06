В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, полёт состоялся 5 апреля.

«Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута полёта российский самолёт сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 воздушных сил самообороны Японии.

Ранее сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей, отработав вместе с истребителями-перехватчиками МиГ-31 дозаправку топливом в воздухе.