В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

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Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, полёт состоялся 5 апреля.

«Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута полёта российский самолёт сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 воздушных сил самообороны Японии.

Ранее сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей, отработав вместе с истребителями-перехватчиками МиГ-31 дозаправку топливом в воздухе.

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