Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве

Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

По его словам, Ространснадзор очень серьёзно разбирался в причинах аварии.

«Было выявлено, что при проектировании и строительстве были допущены грубейшие ошибки. Например, вместо засыпки специальной песчаной смесью, которая должна была осуществлять противофильтрацию (сдерживание) поступающей воды, межгрунтовое пространство было просто засыпано строительным мусором», — рассказал он.

Как отметил Елянюшкин, суглинистый замок из специальной пластичной глины был также выполнен с нарушением технологий.

«Вместо глиняного замка мы получили какую-то кашу. Нарушена технология, и это зафиксировано документами тех лет», — добавил он.

Сообщается, что такой проект заключения был получен 2 апреля и в настоящее время в тоннеле возобновлены строительно-монтажные работы.

10 января Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта. По заявлениям столичных властей, это могло произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе.