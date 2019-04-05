Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве

Короткая ссылка
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

По его словам, Ространснадзор очень серьёзно разбирался в причинах аварии.

«Было выявлено, что при проектировании и строительстве были допущены грубейшие ошибки. Например, вместо засыпки специальной песчаной смесью, которая должна была осуществлять противофильтрацию (сдерживание) поступающей воды, межгрунтовое пространство было просто засыпано строительным мусором», — рассказал он.

Как отметил Елянюшкин, суглинистый замок из специальной пластичной глины был также выполнен с нарушением технологий.

«Вместо глиняного замка мы получили какую-то кашу. Нарушена технология, и это зафиксировано документами тех лет», — добавил он.

Сообщается, что такой проект заключения был получен 2 апреля и в настоящее время в тоннеле возобновлены строительно-монтажные работы.

10 января Тушинский тоннель был затоплен из-за размыва грунта. По заявлениям столичных властей, это могло произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить