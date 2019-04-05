Олег Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока
«Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — сообщил Гуменюк.
В конце марта депутаты Владивостока избрали его на должность главы города.
Отмечалось, что бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию.