Олег Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока

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В ходе внеочередного заседания городской думы Владивостока Олег Гуменюк принял присягу и официально вступил в должность мэра города. Об этом информирует РИА Новости.

«Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — сообщил Гуменюк.

В конце марта депутаты Владивостока избрали его на должность главы города.

Отмечалось, что бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию. 

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