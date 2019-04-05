Олег Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока

В ходе внеочередного заседания городской думы Владивостока Олег Гуменюк принял присягу и официально вступил в должность мэра города. Об этом информирует РИА Новости.

«Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — сообщил Гуменюк.

В конце марта депутаты Владивостока избрали его на должность главы города.

Отмечалось, что бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию.