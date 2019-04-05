В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Как отмечает издание, истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны выполнили семь вылетов для недопущения нарушения российской границы.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
В марте сообщалось, что российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем.
Отмечалось, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных военных самолётов.