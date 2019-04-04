Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.
Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры
  • ©duma.gov.ru

В частности, документ предлагает исключить обязанность заказчика обосновывать цены контрактов, заключаемых при закупке культурных ценностей, произведений литературы и искусства, печатных изданий.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить максимальную сумму, которую учреждение культуры сможет потратить на закупки у единственного поставщика в рамках госзакупок. 

Ранее сообщалось, что правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о государственных закупках, которые позволят упростить конкурсную процедуру для культурных ведомств.

В феврале депутат заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок в беседе с Пятым каналом прокомментировал законопроект о легализации граффити.

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