В Омске суд над многодетной матерью Верой Бегун будет проходить в закрытом режиме

В Омске суд присяжных над многодетной матерью Верой Бегун, обвиняемой в совершении 18 тяжких и особо тяжких преступлений, будет проходить в закрытом режиме.

Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-секретаря Омского областного суда.

Отмечается, что предварительные слушания по делу Бегун состоялись 4 апреля. Следующее заседание назначено на 15 апреля.

35-летняя мать троих детей Вера Бегун подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство, организация притона, грабежи и вымогательства, угон автомобиля и изнасилование.

В феврале интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор в отношении жительницы села Русская Теча по делу о гибели трёхмесячного ребёнка.