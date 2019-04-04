В Омске суд над многодетной матерью Верой Бегун будет проходить в закрытом режиме

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В Омске суд присяжных над многодетной матерью Верой Бегун, обвиняемой в совершении 18 тяжких и особо тяжких преступлений, будет проходить в закрытом режиме.
В Омске суд над многодетной матерью Верой Бегун будет проходить в закрытом режиме
  • РИА Новости

Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-секретаря Омского областного суда.

Отмечается, что предварительные слушания по делу Бегун состоялись 4 апреля. Следующее заседание назначено на 15 апреля.

35-летняя мать троих детей Вера Бегун подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство, организация притона, грабежи и вымогательства, угон автомобиля и изнасилование. 

В феврале интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор в отношении жительницы села Русская Теча по делу о гибели трёхмесячного ребёнка.

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