Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
- Алексей Бессарабов
- © Кадр: видео ФСБ РФ
Сообщается, что они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
9 ноября сотрудники ФСБ задержали в Севастополе участников диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины.
По данным ведомства, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
Задержанные признались, что один-два раза в неделю передавали все полученные сведения в МО Украины через интернет.