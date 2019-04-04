Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии

Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму, к 14 годам лишения свободы, передаёт ТАСС.

Сообщается, что они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

9 ноября сотрудники ФСБ задержали в Севастополе участников диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины.

По данным ведомства, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Задержанные признались, что один-два раза в неделю передавали все полученные сведения в МО Украины через интернет.