Суд в Москве принял иск экс-защитника Савченко к Скабеевой и Попову

Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск лишённого статуса адвоката Марка Фейгина, бывшего защитника украинского нардепа Надежды Савченко, к ведущим телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой и Евгению Попову.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

«Гражданский иск был принят к рассмотрению судом 25 марта 2019 года. В иске Фейгин просит признать высказывания Скабеевой и Попова не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство», — пояснила она.

Представитель суда добавила, что экс-адвокат просит обязать телеведущих опровергнуть сделанные в ходе ток-шоу заявления, а ФГУП «ВГТРК» — распространить опровержение в эфире.

По данным агентства, беседа по иску назначена на 15 апреля.

Какие конкретно слова Фейгин просить опровергнуть, не указано.

Летом 2018 года суд в Москве признал законным лишение статуса адвоката Марка Фейгина за нецензурную лексику в соцсетях.