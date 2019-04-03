Суд в Москве принял иск экс-защитника Савченко к Скабеевой и Попову
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.
«Гражданский иск был принят к рассмотрению судом 25 марта 2019 года. В иске Фейгин просит признать высказывания Скабеевой и Попова не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство», — пояснила она.
Представитель суда добавила, что экс-адвокат просит обязать телеведущих опровергнуть сделанные в ходе ток-шоу заявления, а ФГУП «ВГТРК» — распространить опровержение в эфире.
По данным агентства, беседа по иску назначена на 15 апреля.
Какие конкретно слова Фейгин просить опровергнуть, не указано.
Летом 2018 года суд в Москве признал законным лишение статуса адвоката Марка Фейгина за нецензурную лексику в соцсетях.