Путин отметил вклад Токаева в развитие отношений России и Казахстана
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли», — сказал он.
Президент России также выразил надежду, что визит Токаева в Москву даст новый импульс развитию российско-казахских отношений.