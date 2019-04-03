Путин отметил вклад Токаева в развитие отношений России и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин отметил работу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию отношений двух стран ещё в составе команды экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли», — сказал он.

Президент России также выразил надежду, что визит Токаева в Москву даст новый импульс развитию российско-казахских отношений.

Ранее Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом.