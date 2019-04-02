Швейцария подтвердила участие своей делегации в ПМЭФ-2019
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
По данным издания, в Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и швейцарского посла.
Как сообщил Россье, в 2018 году ПМЭФ посетили почти 200 делегатов из Швейцарии, включая официальных лиц и представителей бизнеса.
«В этом году свое участие уже подтвердили главы ведущих швейцарских компаний», — заявил посол.
Отмечается, что на форуме Швейцарию официально представят государственный секретарь по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш и госсекретарь по международным финансовым вопросам Даниэла Штоффель.
В феврале Россия обсудила проведение совместных мероприятий с Израилем в рамках ПМЭФ-2019.