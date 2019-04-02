Швейцария подтвердила участие своей делегации в ПМЭФ-2019

Посол Швейцарии в России Ив Россье сообщил, что делегация из Швейцарии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019. Об этом информирует газета «Известия».

По данным издания, в Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и швейцарского посла.

Как сообщил Россье, в 2018 году ПМЭФ посетили почти 200 делегатов из Швейцарии, включая официальных лиц и представителей бизнеса.

«В этом году свое участие уже подтвердили главы ведущих швейцарских компаний», — заявил посол.

Отмечается, что на форуме Швейцарию официально представят государственный секретарь по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш и госсекретарь по международным финансовым вопросам Даниэла Штоффель.

В феврале Россия обсудила проведение совместных мероприятий с Израилем в рамках ПМЭФ-2019.