В России планируют построить несколько десятков минных тральщиков
- Минный тральщик «Александр Обухов» / © Игорь Зарембо
- РИА Новости
По его словам, корабли противоминной обороны нового поколения в ближнесрочной перспективе должны усилить потенциал минно-тральных сил флотов ВМФ России и существенно повысить эффективность выполнения задач.
«Всего планируется построить несколько десятков кораблей этого проекта в рамках развёрнутого серийного строительства», — отметил главком ВМФ.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе к настоящему времени выведен из цеха четвёртый корабль такого типа — «Владимир Емельянов».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщало, что корабли Тихоокеанского флота использовали ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море.