СМИ: Экспертиза игрушек в России может повысить их цены на 20%

Введение предварительный экспертизы игрушек перед их поступлением в продажу может привести к их подорожанию в России на 20%, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров.

Как отмечает издание, законопроект о введении экспертизы для игрушек разработал Минопромторг, чтобы обеспечить безопасность жизни и нравственности ребёнка, а также для защиты его от негативных воздействий.

В АИДТ подчеркнули, что процедура обойдётся в сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, но расходы повлекут и сроки её проведения — до трёх месяцев. На этот период товар необходимо хранить на складе.

В декабре 2018 года ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на горячую линию Роспотребнадзора поступило почти 9000 обращений по вопросам качества детских товаров к Новому году.