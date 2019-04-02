СМИ: Экспертиза игрушек в России может повысить их цены на 20%
Как отмечает издание, законопроект о введении экспертизы для игрушек разработал Минопромторг, чтобы обеспечить безопасность жизни и нравственности ребёнка, а также для защиты его от негативных воздействий.
В АИДТ подчеркнули, что процедура обойдётся в сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, но расходы повлекут и сроки её проведения — до трёх месяцев. На этот период товар необходимо хранить на складе.
В декабре 2018 года ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на горячую линию Роспотребнадзора поступило почти 9000 обращений по вопросам качества детских товаров к Новому году.