В Севастополе упростили ввод в эксплуатацию многоквартирных домов

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Правительство Севастополя внесло изменения в регулирование градостроительных отношений, касающихся ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, сообщает «Новый Севастополь».
В Севастополе упростили ввод в эксплуатацию многоквартирных домов
  • РИА Новости

Соответствующие изменения были внесены в ходе заседания правительства 1 апреля.

Отмечается, что изменения касаются домов, которые начали строить до 18 марта 2014 года. Здания не были введены в эксплуатацию в связи с различиями в законодательстве Украины и России. 

«В настоящее время на территории Севастополя остаются не введёнными более 20 объектов капитального строительства — многоквартирные жилые дома, которые возводились с привлечением денежных средств физических лиц», — сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Указывается, что работу с застройщиками будут проводить в индивидуальном порядке. При этом процедура начала ввода в эксплуатацию подобных домов «будет носить заявительный характер».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о первых итогах проверки газовой безопасности многоэтажек в Адыгее.

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