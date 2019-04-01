В Севастополе упростили ввод в эксплуатацию многоквартирных домов
- РИА Новости
Соответствующие изменения были внесены в ходе заседания правительства 1 апреля.
Отмечается, что изменения касаются домов, которые начали строить до 18 марта 2014 года. Здания не были введены в эксплуатацию в связи с различиями в законодательстве Украины и России.
«В настоящее время на территории Севастополя остаются не введёнными более 20 объектов капитального строительства — многоквартирные жилые дома, которые возводились с привлечением денежных средств физических лиц», — сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.
Указывается, что работу с застройщиками будут проводить в индивидуальном порядке. При этом процедура начала ввода в эксплуатацию подобных домов «будет носить заявительный характер».
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