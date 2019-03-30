Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина

Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.

«Был у Ильюшина девиз: «Просто, но качественно, дёшево, но надёжно!». Тут помогал врождённый крестьянский практицизм... Авиаконструкторы в СССР были привилегированной кастой — и, как говорится, за лишним рублём лезть в государственный карман обычно не стеснялись. А для Ильюшина рентабельность тоже была делом чести», — говорится в тексте.

30 марта в России отмечают 125-ю годовщину со дня рождения инженера.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в опытную эксплуатацию запустят автоматизированную поточную линию сборки, которая позволит ускорить производство тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А и его модификаций.