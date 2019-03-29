«Роскачество» разработало новый ГОСТ для детских смесей

Специалисты «Роскачества» разработали новый ГОСТ, который устанавливает более строгие требования к качеству сухих молочных смесей для детского питания. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что новые стандарты были подготовлены после проведённого исследования, которое показало, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта.

«Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми» — отметила заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева.

Согласно новому своду правил смеси должны быть по составу приближены к грудному молоку.

Ранее в «Роскачестве» рассказали, на что обращать внимание при выборе мясного фарша.