Роспатент предложил гарантировать изобретателям долю от использования их разработок

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью «Российской газете» сообщил о подготовке ведомством законопроекта, гарантирующего авторам патентов долю в доходах от использования их разработок.

«Мы готовим законопроект о служебных изобретениях, где будут перечислены все стимулы для изобретателя, чтобы он мог максимально активно включиться в работу по внедрению изобретения. Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения», — заявил Ивлиев.

При этом он отметил, что, согласно проекту «изобретателю планируется дать право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если его работодатель не сделал этого в течение трёх-четырёх лет».

Он напомнил, что в настоящее время авторы новых разработок в России не являются патентообладателями, а права на изобретения принадлежат организациям, в которых работают разработчики.

«Научно-технологический потенциал России не реализуется в патентной активности в полной мере, и нужно побудить предприятия больше заниматься патентованием своих разработок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными отраслями для российских изобретателей в 2018 году стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газопроводов и нефтепроводов.