В ямальском аэропорту объяснили уборку снега на полосе во время посадки самолёта

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Самолёт, следовавший рейсом Тюмень — Новый Уренгой и отправленный на второй круг при посадке из-за очистки полосы, прибыл в пункт назначения слишком рано, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ямальского аэропорта.
В ямальском аэропорту объяснили уборку снега на полосе во время посадки самолёта
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

«Уборка полосы проводилась в штатном режиме по технологическому графику согласно заранее согласованному плану полётов и в соответствии с метеоусловиями (мокрый снег)», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что технике требовалось ещё несколько минут для доочистки полосы, поэтому борт отправили на второй круг. Посадка состоялась в штатном режиме. Задержки обратного рейса не было.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что самолёт, следовавший по маршруту Сочи — Москва, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира.

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