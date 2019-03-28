В ямальском аэропорту объяснили уборку снега на полосе во время посадки самолёта
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- globallookpress.com
«Уборка полосы проводилась в штатном режиме по технологическому графику согласно заранее согласованному плану полётов и в соответствии с метеоусловиями (мокрый снег)», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что технике требовалось ещё несколько минут для доочистки полосы, поэтому борт отправили на второй круг. Посадка состоялась в штатном режиме. Задержки обратного рейса не было.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что самолёт, следовавший по маршруту Сочи — Москва, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира.