Путин поручил заключить соглашения о перевозках грузов по Севморпути

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» к осени 2019 года обеспечить заключение соглашений с грузоотправителями, определяющих объёмы и стоимость перевозок грузов по Северному морскому пути.
Путин поручил заключить соглашения о перевозках грузов по Севморпути
  • РИА Новости

«Обеспечить заключение долгосрочных юридически обязывающих соглашений с грузоотправителями по объёмам и стоимости перевозок грузов по Северному морскому пути», — приводит РИА Новости поручение Путина.

В соответствии с майским указом президента объём перевозок по Северному морскому пути к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн.

Ранее стало известно, что правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути.

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