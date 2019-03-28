Путин поручил заключить соглашения о перевозках грузов по Севморпути

Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» к осени 2019 года обеспечить заключение соглашений с грузоотправителями, определяющих объёмы и стоимость перевозок грузов по Северному морскому пути.

РИА Новости

«Обеспечить заключение долгосрочных юридически обязывающих соглашений с грузоотправителями по объёмам и стоимости перевозок грузов по Северному морскому пути», — приводит РИА Новости поручение Путина. В соответствии с майским указом президента объём перевозок по Северному морскому пути к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Ранее стало известно, что правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути.