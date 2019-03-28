В ХМАО задержали четвёртого подозреваемого в подготовке терактов

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов задержали четвёртого участника банды, готовившей теракты на территории региона.
В ХМАО задержали четвёртого подозреваемого в подготовке терактов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы окружного управления МВД Василия Романицы.

«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырёх человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — сказал он.

Как указывает URA.RU, Романиц также добавил, что в связи с этим возбуждено уже 11 уголовных дел.

1 марта сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны три человека, которые планировали серию терактов, а также, предположительно, убийство полицейских. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить