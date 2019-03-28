В ХМАО задержали четвёртого подозреваемого в подготовке терактов

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов задержали четвёртого участника банды, готовившей теракты на территории региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы окружного управления МВД Василия Романицы.

«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырёх человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — сказал он.

Как указывает URA.RU, Романиц также добавил, что в связи с этим возбуждено уже 11 уголовных дел.

1 марта сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны три человека, которые планировали серию терактов, а также, предположительно, убийство полицейских.