В ХМАО задержали четвёртого подозреваемого в подготовке терактов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы окружного управления МВД Василия Романицы.
«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырёх человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — сказал он.
Как указывает URA.RU, Романиц также добавил, что в связи с этим возбуждено уже 11 уголовных дел.
1 марта сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны три человека, которые планировали серию терактов, а также, предположительно, убийство полицейских.