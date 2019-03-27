Соловьёв прокомментировал потасовку в своей программе

Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал потасовку между Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером в своей программе «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Они вернутся снова в мою программу. Вайнер уже сегодня был, и Араик, конечно, будет. Мне удалось не допустить рукоприкладства. Один использовал практически ненормативную лексику, впрямую оскорбил оппонента. Второй плеснул на него водой. Конечно, в таких случаях я прошу гостей покинуть студию и прийти в себя», — заявил Соловьёв.

По его словам, он отвечает в том числе и за физическое состояние гостей, не может допустить по отношению к ним рукоприкладства.

Как отметил Соловьёв, драк у себя в студии он не позволяет.

Ранее Степанян в беседе с ФАН прокомментировал потасовку со своим участием.