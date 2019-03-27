Соловьёв прокомментировал потасовку в своей программе
- РИА Новости
«Они вернутся снова в мою программу. Вайнер уже сегодня был, и Араик, конечно, будет. Мне удалось не допустить рукоприкладства. Один использовал практически ненормативную лексику, впрямую оскорбил оппонента. Второй плеснул на него водой. Конечно, в таких случаях я прошу гостей покинуть студию и прийти в себя», — заявил Соловьёв.
По его словам, он отвечает в том числе и за физическое состояние гостей, не может допустить по отношению к ним рукоприкладства.
Как отметил Соловьёв, драк у себя в студии он не позволяет.
Ранее Степанян в беседе с ФАН прокомментировал потасовку со своим участием.