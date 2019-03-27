Центр Симферополя украсят звёздами с георгиевскими лентами к празднованию 75-летия освобождения Крыма
- РИА Новости
«К пятилетию «крымской весны» улица Карла Маркса преобразилась, появились очень красивые консоли на всех фонарных столбах», — заявила глава городской администрации Наталья Маленко.
По её словам, получена вторая часть консолей — это звезда с георгиевской лентой.
«Мы хотим, чтобы от начала освобождения Крыма 9 апреля и до 1 июля так всё в городе и было», — добавила она.
Кроме того, коммунальные службы проведут комплекс работ по благоустройству.
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