Бывшему врачу в Удмуртии грозит до трёх лет лишения свободы

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Бывший врач-невролог одной из городских больниц Ижевска предстанет перед судом, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Бывшему врачу в Удмуртии грозит до трёх лет лишения свободы
  • РИА Новости

В марте 2018 года сотрудники скорой помощи доставили в первичный сосудистый центр 47-летнего пациента. Врач диагностировал у мужчины инсульт, но не стал госпитализировать в реанимацию, а направил в непрофильное лечебное учреждение. Через четыре дня пациент скончался.

Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Оно передано в суд. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае врач предстанет перед судом по делу о смерти годовалой девочки.

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