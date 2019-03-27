Бывшему врачу в Удмуртии грозит до трёх лет лишения свободы

Бывший врач-невролог одной из городских больниц Ижевска предстанет перед судом, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

В марте 2018 года сотрудники скорой помощи доставили в первичный сосудистый центр 47-летнего пациента. Врач диагностировал у мужчины инсульт, но не стал госпитализировать в реанимацию, а направил в непрофильное лечебное учреждение. Через четыре дня пациент скончался.

Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Оно передано в суд. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае врач предстанет перед судом по делу о смерти годовалой девочки.