Эксперт предложил создать горячую линию по вопросам действий коллекторов

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Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News предложил создать единую горячую линию по вопросам действий коллекторов и микрофинансовых организаций.
Эксперт предложил создать горячую линию по вопросам действий коллекторов
  • ©pixabay.com

«Я предлагаю создать единую горячую линию микрофинансовых и коллекторских организаций, чтобы человек, оказавшийся в непростой ситуации, мог бы позвонить и получить бесплатную юридическую консультацию, как ему вести себя в тех или иных случаях», — заявил он.

Как отметил Цветков, мошенники пользуются именно правовой и финансовой безграмотностью граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-сотрудника администрации Кургана осудили за продажу коллекторам личных данных населения.

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