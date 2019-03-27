Эксперт предложил создать горячую линию по вопросам действий коллекторов

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News предложил создать единую горячую линию по вопросам действий коллекторов и микрофинансовых организаций.

«Я предлагаю создать единую горячую линию микрофинансовых и коллекторских организаций, чтобы человек, оказавшийся в непростой ситуации, мог бы позвонить и получить бесплатную юридическую консультацию, как ему вести себя в тех или иных случаях», — заявил он.

Как отметил Цветков, мошенники пользуются именно правовой и финансовой безграмотностью граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-сотрудника администрации Кургана осудили за продажу коллекторам личных данных населения.