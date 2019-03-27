Прокуратура Удмуртии отчиталась о результатах проверки организации питания детей
- РИА Новости
По итогам проверок завели 70 дел об административных правонарушениях. Оштрафованы 25 человек.
В частности, в организациях отсутствовали необходимые документы, не соблюдались условия хранения, порядок отбора и хранения суточных проб. Кроме того, к работе на пищеблоке допускались сотрудники без гигиенической аттестации и медосмотров.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выявили нарушения при организации питания в детских учреждениях.