Прокуратура Удмуртии отчиталась о результатах проверки организации питания детей

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В Удмуртии обнаружили более 150 нарушений закона за год при организации питания детей, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Прокуратура Удмуртии отчиталась о результатах проверки организации питания детей
  • РИА Новости

По итогам проверок завели 70 дел об административных правонарушениях. Оштрафованы 25 человек.

В частности, в организациях отсутствовали необходимые документы, не соблюдались условия хранения, порядок отбора и хранения суточных проб. Кроме того, к работе на пищеблоке допускались сотрудники без гигиенической аттестации и медосмотров.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выявили нарушения при организации питания в детских учреждениях.

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