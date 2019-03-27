Против депутата думы Салехарда завели уголовное дело

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Против гендиректора АО «ИСК ЯНАО», депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука завели уголовное дело. Он обвиняется в сокрытии средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Против депутата думы Салехарда завели уголовное дело
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По данным следователей, в 2017—2018 годах Бабийчук скрывал расчёты с контрагентами-кредиторами, минуя счета, с которых должны были списываться налоги. Размер скрытых средств превысил 20 млн рублей.

Во время предварительного следствия был наложен арест на имущество подозреваемого для возмещения вреда бюджету России, проведены обыски по месту жительства и работы Бабийчука, допросы свидетелей, а также другие следственные действия.

«Стороной защиты постановление о возбуждении уголовного дела обжаловано в городском суде, где оспариваемое решение признано законным», — заявили в ведомстве.

На данный момент АО вернуло в бюджет государства недоимку в виде неуплаченных налогов в полном размере.

Расследование продолжается.

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