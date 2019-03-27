В правительстве России обсуждают идею цифровых досье на госслужащих

Короткая ссылка
В правительстве России обсуждают возможность введения цифровых досье на госслужащих, сообщает ФАН со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина.
В правительстве России обсуждают идею цифровых досье на госслужащих
  • РИА Новости

«Мы сейчас это обсуждаем с коллегами. Законодательство по госслужбе достаточно специфическое», — заявил он.

По его словам, проект «Цифровой профиль» и «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», вероятно, должны сближаться.

«Но это сложный вопрос, я пока не готов ответить, как это будет происходить», — подчеркнул Паршин.

В обсуждении также принимают участие ведомства, отвечающие за систему управления кадровым составом.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о цифровизации госуправления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить