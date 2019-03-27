В правительстве России обсуждают идею цифровых досье на госслужащих
- РИА Новости
«Мы сейчас это обсуждаем с коллегами. Законодательство по госслужбе достаточно специфическое», — заявил он.
По его словам, проект «Цифровой профиль» и «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», вероятно, должны сближаться.
«Но это сложный вопрос, я пока не готов ответить, как это будет происходить», — подчеркнул Паршин.
В обсуждении также принимают участие ведомства, отвечающие за систему управления кадровым составом.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о цифровизации госуправления.