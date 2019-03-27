Политолог Степанян прокомментировал потасовку в программе Соловьёва

Политолог Араик Степанян в беседе с ФАН прокомментировал потасовку со своим участием в программе Владимира Соловьёва «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Дело в том, что, когда переходят на оскорбления, ведущий, как хозяин программы, должен принять какое-то решение, чтобы погасить этот конфликт. Он это и сделал. Мой оппонент не услышал, не понял, о чём я говорю, вёл себя неадекватно», — заявил Степанян.

Он отметил, что в будущем готов принимать участие в этой передаче, если поступит такое предложение.

Как пояснил политолог, он ничего не нарушил.

Ранее сообщалось, что участник программы Грэг Вайнер резко отреагировал реплику Степаняна в свой адрес. После этого началась взаимная словесная перепалка, которая привела к тому, что оппонент Вайнера облил его водой.