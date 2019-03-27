В Госдуме прокомментировали идею продлить рабочий день жительницам сельской местности

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что представители Минтруда России рассматривают возможность отмены сокращённой 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.
В Госдуме прокомментировали идею продлить рабочий день жительницам сельской местности
  • РИА Новости

По словам депутата, это бессмысленная инициатива, поскольку в селе почти все работают неофициально.

«Чем село отличается от города? В селе хуже инфраструктура, сложнее доступ к социальным институтам, будь то медицина, образование или культура. Это требует предельного внимания и решений, направленных на поддержание социальной среды. Нельзя сказать, что в этой сфере ничего не делается», — заявил он.

Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor сказал, что речь идёт об отмене постановлений СССР для работников села.

«Эти нормы давно не используются в законодательстве. Такие нормы давно пора списывать в архивы», — пояснил он.

Норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована в 1990 году, и в случае её отмены нововведение может затронуть более 10 млн женщин.

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