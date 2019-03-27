Роспотребнадзор с группой предпринимателей подготовит проект новых СанПиН

Роспотребнадзор совместно с группой предпринимателей подготовит проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Документ должен быть разработан и представлен в трёхдневный срок.

Заседание по соответствующей теме вместе с представителями предприятий общественного питания провела руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«В рамках совещания стороны подвели итоги работы над проектом новых СанПиН за последние годы, а также обсудили подходы и предложения к формированию новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по общественному питанию», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» обнародовало самые популярные вопросы потребителей.