Роспотребнадзор с группой предпринимателей подготовит проект новых СанПиН
- © Wikimedia Commons
Заседание по соответствующей теме вместе с представителями предприятий общественного питания провела руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
«В рамках совещания стороны подвели итоги работы над проектом новых СанПиН за последние годы, а также обсудили подходы и предложения к формированию новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по общественному питанию», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» обнародовало самые популярные вопросы потребителей.