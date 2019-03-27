Роспотребнадзор с группой предпринимателей подготовит проект новых СанПиН

Короткая ссылка
Роспотребнадзор совместно с группой предпринимателей подготовит проект новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Документ должен быть разработан и представлен в трёхдневный срок.
Роспотребнадзор с группой предпринимателей подготовит проект новых СанПиН
  • © Wikimedia Commons

Заседание по соответствующей теме вместе с представителями предприятий общественного питания провела руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«В рамках совещания стороны подвели итоги работы над проектом новых СанПиН за последние годы, а также обсудили подходы и предложения к формированию новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по общественному питанию», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» обнародовало самые популярные вопросы потребителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить