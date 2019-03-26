Экс-министр Абызов отказался признать вину

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Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов не признаёт вину в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
Экс-министр Абызов отказался признать вину
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Виновным он себя категорически не признаёт», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что в отношении Абызова возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

Экс-министр задержан, ему предъявлено обвинение.

Президент России Владимир Путин был заблаговременно проинформирован о деле. Премьер-министр Дмитрий Медведев также в курсе ситуации.

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