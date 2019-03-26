В Удмуртии директор предприятия выплатил задолженность по зарплатам в размере 16 млн рублей
- РИА Новости
В ходе расследования уголовного дела мужчина признал вину.
«Начиная с 2015 года, он частично не выплачивал заработную плату работникам завода. Сумма образовавшейся задолженности составила 16 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
Дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении директору предприятия судебного штрафа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий.