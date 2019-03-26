В Удмуртии директор предприятия выплатил задолженность по зарплатам в размере 16 млн рублей

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Директор «Завода РТО» в Воткинске выплатил задолженность по зарплатам в размере 16 млн рублей, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.
В Удмуртии директор предприятия выплатил задолженность по зарплатам в размере 16 млн рублей
  • РИА Новости

В ходе расследования уголовного дела мужчина признал вину.

«Начиная с 2015 года, он частично не выплачивал заработную плату работникам завода. Сумма образовавшейся задолженности составила 16 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении директору предприятия судебного штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завели дело по факту невыплаты зарплаты на одном из предприятий.

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