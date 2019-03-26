В Петербурге учителю и школьному врачу грозит ответственность за ненадлежащую помощь ребёнку

В Санкт-Петербурге учителю и школьному врачу грозит ответственность за ненадлежащую помощь ребёнку, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению родителей мальчика, который на перемене в школе упал на пол и сильно ударился головой. Дежурный учитель отвёл ребёнка в медицинский кабинет, где его осмотрели и отпустили на занятия.

Руководителю учебного заведения и родителям преподаватель о травме не сообщил. Уже дома вечером школьнику вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В отношении учителя завели дело об административном правонарушении. Оно направлено на рассмотрение в суд.

Кроме того, прокуратура обратилась к главному врачу Городской поликлиники №114 с заявлением об устранении нарушений и принятии мер в отношении сотрудника, который работает в школе по договору о взаимодействии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Дагестане школьник умер на уроке физкультуры.