Пережившей блокаду Ленинграда пенсионерке выдали вид на жительство в России

Уроженке Ленинграда 79-летней Галине Сикорской, пережившей в детстве блокаду, выдали вид на жительство в России.
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Пенсионерка, переехавшая на Украину ещё до распада СССР, вместе с дочерью пять раз ездила в миграционный центр в Новой Москве, чтобы подать документы на оформление гражданства, однако каждый раз в них находили ошибки и отправляли заполнять их заново.
В рамках совместного проекта RT и МВД сотрудники миграционной службы, узнав о проблеме, вмешались в ситуацию и пригласили пенсионерку на приём.
Заявление блокадницы было рассмотрено в первоочередном порядке. Также в МВД пообещали оказать содействие Сикорской в приёме в российское гражданство.