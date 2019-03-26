В Оренбургской области проверяют сообщения о подмене младенца в роддоме
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- РИА Новости
По сообщениям СМИ, жительница Грачёвского района предположила, что её могли подменить в роддоме 54 года назад.
Следователи проводят мероприятия, нацеленные на установление обстоятельств случившегося. В частности, будут проверены медицинская карта и другая документация, опрошен персонал медучреждения. Затем будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет начал проверку информации о жительнице Хабаровска, которая, как утверждается, самостоятельно родила на полу в роддоме.