В Татарстане завели дело по факту падения наледи на женщину

В Набережных Челнах полиция по требованию прокуратуры завела уголовное дело по факту падения наледи на женщину.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

Управлением многоквартирным домом, с которого сорвалась глыба, занимается ЖЭУ «Камстройсервис», обслуживанием — ЖЭУ 51.

Как уточнили в надзорном ведомстве, главный инженер ЖЭУ 51 не организовал своевременную очистку козырька балкона от снега и наледи, а также не обеспечил ограждение опасной зоны под балконом.

Прокуратура потребовала завести дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» именно в отношении главного инженера.

Помимо этого, по представлению прокурора в адрес гендиректора ЖЭУ «Камстройсервис» и директора «ЖЭУ 51» два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи.