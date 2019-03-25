В Татарстане завели дело по факту падения наледи на женщину

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В Набережных Челнах полиция по требованию прокуратуры завела уголовное дело по факту падения наледи на женщину.
В Татарстане завели дело по факту падения наледи на женщину
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

Управлением многоквартирным домом, с которого сорвалась глыба, занимается ЖЭУ «Камстройсервис», обслуживанием — ЖЭУ 51.

Как уточнили в надзорном ведомстве, главный инженер ЖЭУ 51 не организовал своевременную очистку козырька балкона от снега и наледи, а также не обеспечил ограждение опасной зоны под балконом.

Прокуратура потребовала завести дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» именно в отношении главного инженера.

Помимо этого, по представлению прокурора в адрес гендиректора ЖЭУ «Камстройсервис» и директора «ЖЭУ 51» два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи.

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