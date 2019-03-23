Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
«Проверка завершена, опасные предметы не найдены», — рассказали агентству.
Ранее из торгово-развлекательного центра «РИО», расположенного на северо-востоке Москвы, были эвакуированы около 2,6 тыс. человек после анонимного сообщения о минировании.
В январе URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали все школы (более 30) из-за ложного телефонного сообщения о бомбе.