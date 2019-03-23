Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«Проверка завершена, опасные предметы не найдены», — рассказали агентству.

Ранее из торгово-развлекательного центра «РИО», расположенного на северо-востоке Москвы, были эвакуированы около 2,6 тыс. человек после анонимного сообщения о минировании.

В январе URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали все школы (более 30) из-за ложного телефонного сообщения о бомбе.

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