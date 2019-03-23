В Москве обнаружили мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

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В Москве полиция обнаружила незаконную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России по столице.
В Москве обнаружили мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия
  • РИА Новости

«Сотрудниками ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве, УФСБ России по городу Москве и Московской области и ФСБ России в одной из квартир на Никулинской улице изъят арсенал незаконного оружия», — сообщил пресс-секретарь МВД России по Москве Юрий Титов.

Отмечается, что полицейские задержали ранее судимого 45-летнего мужчину. По словам задержанного, он приобретал оружие в нерабочем состоянии и переделывал его в боевое.

В ходе осмотра изъяты инструменты для изготовления оружия и боеприпасов, пистолет ТТ и 15 патронов к нему. Также изъяты и направлены на экспертизу «предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолет-пулемёт «Кедр», пистолет системы «Наган», предметы, похожие на части огнестрельного оружия, боеприпасы различных калибров около 600 штук».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД России задержала группу подпольных торговцев оружием, действовавших в 14 российских регионах.

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