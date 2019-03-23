«Яндекс» назвал районы Москвы с наиболее загрязнённым воздухом

Аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость» изучили данные тепловых карт воздуха российской столицы за год и назвали районы, где воздух наиболее загрязнён.

Как уточняет РИА Новости, районами с самым загрязнённым воздухом в Москве стали Замоскворечье, Якиманка и Арбат.

Также в антирейтинг попали Таганский, Тверской, Мещанский и Даниловский районы и Хамовники.

По данным экспертов, одной из главных причин неблагоприятной экологической обстановки в городе являются выхлопы транспортных средств.

При этом отмечается, что районами — лидерами по чистоте воздуха в Москве стали в том числе Силино, Кунцево, Внуково, Некрасовка, Ново-Переделкино и Куркино.

В январе в Минприроды России сообщили, в каких регионах страны воздух наиболее загрязнён.