УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском
«На месте происшествия была следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли две стреляные гильзы и убитого тигра. В настоящее время туша краснокнижного животного помещена на ответственное хранение, проводится проверка», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.
Отмечалось, что мужчина сам вызвал охотнадзор и полицию.