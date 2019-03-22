УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском

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В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову. Об этом проинформировало управление МВД по региону.

«На месте происшествия была следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли две стреляные гильзы и убитого тигра. В настоящее время туша краснокнижного животного помещена на ответственное хранение, проводится проверка», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.

Отмечалось, что мужчина сам вызвал охотнадзор и полицию.

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