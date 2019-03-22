В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Как отмечает издание, истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны выполнили четыре вылета для недопущения нарушения российской границы.

Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Соединённых Штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.

Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с Nation News прокомментировал это сообщение.