В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ознакомились. Но это такие вольные упражнения — они не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — отметил он.

Как подчеркнул Песков, в Кремле в настоящее время — «напряжённая рабочая повестка дня», ежедневно нацеленная на реализацию майских планов.

Он отметил, что сроки майского указа «не простираются на десятилетия вперёд, а ограничены буквально месяцами».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что в администрации президента России прорабатывают возможность оставить у власти Путина после 2024 года.

Отмечалось, что один из вариантов предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое должен возглавить Путин.