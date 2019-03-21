МЖД запустит дополнительные поезда в выходные дни в связи с началом дачного сезона

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В МЖД запустят дополнительные поезда в выходные дни в связи с началом дачного сезона и увеличением количества пассажиров. Об этом пишут «Известия».
МЖД запустит дополнительные поезда в выходные дни в связи с началом дачного сезона
  • ©mos.ru

Отмечается, что в Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, в выходные дни будет запущено 19 дополнительных поездов, а также будут продлены маршруты следования 12 электричек. Периодичность движения изменится у 14 поездов.

Ранее m24 со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщил, что поезда на Московском центральном кольце будут курсировать по расписанию выходного дня.

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