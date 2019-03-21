В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин на кладбище

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В Челябинске полиция задержала местного жителя, который подозревается в убийстве двух мужчин в среду днём, 20 марта, на местном кладбище.
В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин на кладбище
  • РИА Новости

«В дневное время 20 марта текущего года на территории Успенского кладбища Курчатовского района областного центра обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями... удалось установить и задержать 33-летнего местного жителя», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что «мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших».

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.

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